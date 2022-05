Arnautovic | l’entourage rassicura il Bologna | “Vuole onorare il contratto”

(Di martedì 31 maggio 2022)– Marko, attaccante del, dopo essere stato accostato alle big della Serie A potrebbe continuare la sua avventura in rossoblu. Ecco quanto affermato da ‘Il Corriere dello Sport’. “Markoresterà al, Questa è la convinzione del club emiliano soprattutto in seguito agli ultimi contatti avuti condi. Quest’ultimo è intenzionato adl’accordo con il club di Saputo. Asi è trovato benissimo e vorrebbe continuare a giocarci. Inoltre il rapporto con Mihajlovic va oltre il campo. Sartori e Sinisa hanno parlato con l’austriaco trovando riscontri positivi. Tutto ciò nonostante l’interesse dei grandi club che lo avevano messo nel mirino ...

tra Bologna, Napoli e mercato Come raccontato dal quotidiano, nelle ultime oredell'attaccante austriaco di fronte a domande precise dei capi del Bologna ha risposto che'...Così è nato il sondaggio per: recentemente c'è stato un giro d'orizzonte conper capire i possibili sviluppi. Di certo, c'è il muro eretto dal Bologna, che non ha alcuna ...