Ariano Irpino | intascava la pensione della zia morta nel 2014 | incassati quasi 90mila euro

Pubblicità

antoniosuglia : @WindTreOfficial #windtredown qui ad Ariano Irpino AV - GrottaNews : Ariano Irpino, incassava dal 2014 la pensione del parente morto: denunciato - MAnnurca : RT @SkyTG24: Ariano Irpino, da anni intascava pensione familiare morto: denunciato - SkyTG24 : Ariano Irpino, da anni intascava pensione familiare morto: denunciato - cronachecampane : Ariano Irpino, incassava dal 2014 la pensione del parente morto: denunciato #arianoirpino #avellino #inps -

Il libretto postale è stato sequestrato, mentre l'uomo è stato denunciato per percezione indebita di erogazioni ...La Guardia di Finanza di Avellino hanno individuato un uomo, residente ad, che percepiva indebitamente la pensione di un familiare deceduto nel 2014. Le indagini, in collaborazione con l'Inps, sviluppate attraverso la consultazione, l'analisi e l'incrocio ...Il libretto postale è stato sequestrato, mentre l'uomo è stato denunciato per percezione indebita di erogazioni pubbliche ...Il Comitato Salute, Ambiente e Territorio, ha fatto un sopralluogo ai tre parcheggi in struttura di Ariano Irpino. È stato visitato per primo il parcheggio del Calvario, che è l’unico in funzione. In ...