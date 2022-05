Argentina favorita contro l’Italia nella Finalissima di Wembley Insigne protagonista | primo marcatore a 7 | 75

Pubblicità

... che vede l'Albicelestea 2,60. Messi in testa alla lavagna dei possibili marcatori (2,75),... La prima Finalissima è Italia -, che mercoledì sera a Wembley - nello stadio che lo ...Gli esperti Sisal vedono l'di Messi e Lautaro leggermentea 2,50 contro il 2,90 dell'Italia mentre si sale fino a 3,10 per il pareggio. L'Albiceleste è avanti anche per la vittoria ...ROMA - La nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini torna domani in campo per il primo appuntamento ufficiale dopo la delusione del mancato accesso ai mondiali del Qatar di fine anno. Torna in c ...Italia contro Argentina, per Mancini questa è la chiusura di un ciclo prima di guardare al futuro e alla rifondazione ...