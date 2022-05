Argentina, Di Maria: “Dopo il Mondiale, lascio l’Albiceleste” (Di martedì 31 maggio 2022) Angel Di Maria conferma la decisione di lasciare la Nazionale. “Dopo il Mondiale mi farò da parte, lascerò l’Albiceleste, ho ottenuto quello che volevo e ci sono nuovi ragazzi che stanno venendo fuori e che dimostreranno il loro valore”, le dichiarazioni del “Fideo” rilasciate in un’intervista a Olè. Di Maria sarà in campo contro gli azzurri nella “Finalissima” di Wembley in programma mercoledì sera e spera di arricchire il suo bottino che conta già 121 presenze e 24 gol in nazionale. Sua la rete che ha deciso la finale della Coppa America contro il Brasile (1-0). Il suo nome è stato accostato alla Juventus, che sarebbe pronta a ingaggiarlo a parametro zero Dopo l’addio al Psg nel quale ha militato dal 2015. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 31 maggio 2022) Angel Diconferma la decisione di lasciare la Nazionale. “ilmi farò da parte, lascerò, ho ottenuto quello che volevo e ci sono nuovi ragazzi che stanno venendo fuori e che dimostreranno il loro valore”, le dichiarazioni del “Fideo” rilasciate in un’intervista a Olè. Disarà in campo contro gli azzurri nella “Finalissima” di Wembley in programma mercoledì sera e spera di arricchire il suo bottino che conta già 121 presenze e 24 gol in nazionale. Sua la rete che ha deciso la finale della Coppa America contro il Brasile (1-0). Il suo nome è stato accostato alla Juventus, che sarebbe pronta a ingaggiarlo a parametro zerol’addio al Psg nel quale ha militato dal 2015. SportFace.

