Argentina, Di Maria conferma l’addio: «Dopo il Mondiale mi farò da parte» (Di martedì 31 maggio 2022) L’esterno dell’Argentina Di Maria ha confermato l’addio alla Nazionale Dopo il Mondiale in Qatar Angel Di Maria, esterno dell’Argentina che piace tanto alla Juventus, in una intervista a Olé ha confermato l’addio alla Seleccion una volta terminata il Mondiale che si disputerà in Qatar. LE PAROLE – «Dopo il Mondiale mi farò da parte, lascerò l’Albiceleste, ho ottenuto quello che volevo e ci sono nuovi ragazzi che stanno venendo fuori e che dimostreranno il loro valore». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 31 maggio 2022) L’esterno dell’Dihatoalla Nazionaleilin Qatar Angel Di, esterno dell’che piace tanto alla Juventus, in una intervista a Olé hatoalla Seleccion una volta terminata ilche si disputerà in Qatar. LE PAROLE – «ilmida, lascerò l’Albiceleste, ho ottenuto quello che volevo e ci sono nuovi ragazzi che stanno venendo fuori e che dimostreranno il loro valore». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : #DiMaria non torna indietro e conferma l'addio all'#Argentina - JuveZone_ : Di Maria a “Olè”: “Dopo il mondiale terminerò la mia esperienza con l’Argentina. Futuro? Il sogno è quello di chiud… - silviajuve71 : RT @AfricanoPublio: 'Di Maria chiede un contratto di 1 anno a 7 mln, per poi tornare in Argentina nel 2023', dice Romeo Agresti. Immagino l… - AndreaBriganti6 : RT @AfricanoPublio: 'Di Maria chiede un contratto di 1 anno a 7 mln, per poi tornare in Argentina nel 2023', dice Romeo Agresti. Immagino l… - solonapoliebas1 : C'è una ragione per cui schifo a morte Di Maria. Perchè nell'Argentina Olimpica del 2008, che tutti guardavamo e ti… -