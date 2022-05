Apre un’azienda in cui lavorano giovani mamme: “Viviamo in un Paese che non sostiene le famiglie” (Di martedì 31 maggio 2022) A differenza della maggior parte dei colleghi imprenditori, la giovane Virginia Sciré di Castelfranco Veneto, 43 anni, nella sua azienda assume principalmente donne, giovani, possibilmente mamme. A nessuna viene chiesto di rinunciare alla propria vita familiare, né soprattutto alla propria maternità, pur di poter lavorare. Anzi essere mamme rappresenta un valore aggiunto per tutti, sia per le dipendenti che per la datrice di lavoro. “Wear me”, questo il nome dell’azienda di Virginia che produce fasce e abbigliamento destinati alle madri che scelgono di “indossare” i propri neonati, utilizza orari flessivi, smart working e alle quattro del pomeriggio chiude – in anticipo di due ore rispetto alla norma –, come fanno le aziende in Germania, “E le mie dipendenti sono responsabili, affidabili e non mancano mai una scadenza”. Virginia Scirè ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 31 maggio 2022) A differenza della maggior parte dei colleghi imprenditori, la giovane Virginia Sciré di Castelfranco Veneto, 43 anni, nella sua azienda assume principalmente donne,, possibilmente. A nessuna viene chiesto di rinunciare alla propria vita familiare, né soprattutto alla propria maternità, pur di poter lavorare. Anzi essererappresenta un valore aggiunto per tutti, sia per le dipendenti che per la datrice di lavoro. “Wear me”, questo il nome dell’azienda di Virginia che produce fasce e abbigliamento destinati alle madri che scelgono di “indossare” i propri neonati, utilizza orari flessivi, smart working e alle quattro del pomeriggio chiude – in anticipo di due ore rispetto alla norma –, come fanno le aziende in Germania, “E le mie dipendenti sono responsabili, affidabili e non mancano mai una scadenza”. Virginia Scirè ...

