Approvato nella notte l'embargo al petrolio russo: il Consiglio ammette però una deroga per l'Ungheria (Di martedì 31 maggio 2022) Il compromesso raggiunto dal Consiglio europeo questa notte a Bruxelles sull'embargo sul petrolio russo prevede che, oltre al blocco entro la fine dell'anno di tutte le importazioni via mare (il 75% ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 31 maggio 2022) Il compromesso raggiunto daleuropeo questaa Bruxelles sull'sulprevede che, oltre al blocco entro la fine dell'anno di tutte le importazioni via mare (il 75% ...

