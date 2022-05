(Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – La Giunta comunale di Napoli hail2022, il primo della consiliatura Manfredi. “L’approvazione delrappresenta un primo passo verso la svolta che la città chiede e merita considerando la delicata situazione finanziaria ereditata. Dalla sottoscrizione del Patto per Napoli col Governo che ha evitato il dissesto, è cominciata un’opera di risanamento che tiene conto delle priorità sociali e delle politiche di sviluppo a partire dai grandi flussi turistici che si stanno registrando in città”, così il sindaco Gaetano Manfredi. “Pur scontando il peso ereditato di 2,2 miliardi di disavanzo (di cui 137 solo nel 2021) e 2,8 miliardi di debito finanziario di cui 153nel 2022, abbiamo scelto di non ...

anteprima24 : ** Approvato il #Bilancio preventivo: triplicati i fondi alle Municipalità, 140 milioni per il Welfare **… - VesuvioLive : Napoli, approvato il Bilancio Preventivo: niente nuove tasse né tagli di spesa - infoitsport : Trezzano. Il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio consuntivo 2021 - CletoEstense : RT @SenatoStampa: Legge annuale #Mercato e #Concorrenza 2021. Testo ddl, d'iniziativa governativa e collegato alla legge di bilancio, appro… - TeleradioNews : Massimo Russo : “ ora maggiore manutenzione e investimenti per la nostra citta’” - Caserta.“Dopo una lunga seduta… -

Anci Campania

La giunta comunale di Napoli hailpreventivo 2022, il primo della consiliatura Manfredi. "L'approvazione delpreventivo rappresenta un primo passo verso la svolta che la città chiede e merita ...Il2021 e' statoin data odierna dal cda, che ha sostenuto in modo coeso l'amministratore delegato Daniele Pitteri. Comuni, proroga del bilancio di previsione al 30 giugno Il Comune di Bucine, nella seduta di consiglio comunale del 31 maggio, ha approvato il Pef (piano economico finanziario) e le tariffe Tari per l’anno in corso. La tariffa sui rifiuti ha registrato un ...La giunta comunale di Napoli ha approvato il bilancio previsionale: 140 milioni di euro al Welfare, uno al teatro San Carlo; via libera per 1000 assunzioni ...