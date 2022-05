Antonella Clerici, la fine si avvicina: l’annuncio purtroppo non lascia dubbi (Di martedì 31 maggio 2022) La Clerici ha annunciato, con grande dispiacere del pubblico, la fine ormai prossima. Vediamo insieme il messaggio della conduttrice Nei giorni scorsi abbiamo parlato del ricordo di Antonella nei confronti di una delle pagine più tristi della storia italiana. La presentatrice di Legnano ha speso alcune parole per la strage di Capaci, evento storico legato alla morte di Giovanni Falcone. Il pubblico ha risposto con dolore al messaggio che la Clerici ha pubblicato direttamente sulla sua pagina di Instagram. Antonella Clerici (Websource)Quest’oggi invece, la conduttrice è tornata sul piccolo schermo per la nuova settimana di “È sempre mezzogiorno”. Lo ha fatto con grande allegria e leggerezza, ingredienti che desidera trasmettere quotidianamente al suo vastissimo ... Leggi su ildemocratico (Di martedì 31 maggio 2022) Laha annunciato, con grande dispiacere del pubblico, laormai prossima. Vediamo insieme il messaggio della conduttrice Nei giorni scorsi abbiamo parlato del ricordo dinei confronti di una delle pagine più tristi della storia italiana. La presentatrice di Legnano ha speso alcune parole per la strage di Capaci, evento storico legato alla morte di Giovanni Falcone. Il pubblico ha risposto con dolore al messaggio che laha pubblicato direttamente sulla sua pagina di Instagram.(Websource)Quest’oggi invece, la conduttrice è tornata sul piccolo schermo per la nuova settimana di “È sempre mezzogiorno”. Lo ha fatto con grande allegria e leggerezza, ingredienti che desidera trasmettere quotidianamente al suo vastissimo ...

Pubblicità

zazoomblog : La confessione di Antonella Clerici in studio: Perché sono stati due anni difficili cala il gelo tra il pubblico -… - Libero_official : A 'È sempre Mezzogiorno' Antonella Clerici si confessa e parla degli ultimi due anni difficili: un messaggio per il… - bloggonotes : #ESempreMezzogiorno Mercoledì 1 Giugno Antonella Clerici ospiterà in studio Mara Venier - _mattia_meli : @maniconio festeggiata pure da Antonella clerici - _mattia_meli : non Antonella Clerici che parla di elodie a caso guardando una torta ???? -