Antonella Clerici accoglie Mara Venier nella cucina di E' sempre mezzogiorno: grande festa (Di martedì 31 maggio 2022) E' arrivato il momento di congedarsi dal pubblico di rai 1 che ha amato e seguito moltissimo l'ultima edizione di E' sempre mezzogiorno. E per salutare tutti i telespettatori che hanno riportato la rete ai risultati che non si registravano da anni, Antonella Clerici regalerà insieme a cuochi e maestri di cucina, altre ricette perfette per l'estate ma non solo. nella puntata del primo giugno 2022, è attesa nella cucina di E' sempre mezzogiorno una amica speciale della rete ma anche di Antonella Clerici. Domani infatti, sarà ospite di Antonellina, Mara Venier, anche lei al timone di un programma fortissimo nell'ultima ...

