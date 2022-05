Anna Falchi | sembra sia successo l’impensabile

Leggi su leggilo

(Di martedì 31 maggio 2022)siaalla conduttrice: sarà davvero così? Ecco la voce che sta correndo sul web. La carriera di, dopo il clamorosodegli anni ’90 sia come modella che come attrice, sta prendendo una nuova piega; di recente infatti, l’abbiamo vista grande protagonista in Rai, alla conduzione de I L'articolo proviene da Leggilo.org.