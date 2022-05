Amichevoli internazionali per Napoli in ritiro: l’indiscrezione su un’avversaria! (Di martedì 31 maggio 2022) Ieri ha avuto luogo la conferenza stampa di De Laurentiis e Spalletti per presentare il ritiro di Castel di Sangro, che ospiterà gli azzurri dal 23 luglio al 6 agosto. Nel corso di questo appuntamento sono stati dibattuti diversi temi, dal calciomercato alla struttura effettiva di queste due settimane di preparazione atletica. FOTO: Castel di Sangro Il Napoli affronterà diverse squadre nel corso del ritiro tra Dimaro e Castel Di Sangro per prepararsi al meglio in vista della prossima stagione. Precisamente nella seconda tappa in Abruzzo, il Presidente De Laurentiis ha annunciato che verranno ospitate 3 o 4 squadre europee. Il ritiro del Napoli avrà luogo dal 9 al 19 luglio a Dimaro in Trentino e dal 23 luglio al 6 agosto a Castel di Sangro in Abruzzo. L’edizione odierna del Corriere del ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 31 maggio 2022) Ieri ha avuto luogo la conferenza stampa di De Laurentiis e Spalletti per presentare ildi Castel di Sangro, che ospiterà gli azzurri dal 23 luglio al 6 agosto. Nel corso di questo appuntamento sono stati dibattuti diversi temi, dal calciomercato alla struttura effettiva di queste due settimane di preparazione atletica. FOTO: Castel di Sangro Ilaffronterà diverse squadre nel corso deltra Dimaro e Castel Di Sangro per prepararsi al meglio in vista della prossima stagione. Precisamente nella seconda tappa in Abruzzo, il Presidente De Laurentiis ha annunciato che verranno ospitate 3 o 4 squadre europee. Ildelavrà luogo dal 9 al 19 luglio a Dimaro in Trentino e dal 23 luglio al 6 agosto a Castel di Sangro in Abruzzo. L’edizione odierna del Corriere del ...

