Alzheimer: sintomi, cause e prevenzione (Di martedì 31 maggio 2022) Ci sono malattie come l’Alzheimer, che ad oggi, rappresentano una sfida per la scienza, per i pazienti e per i caregiver. Anche se, la qualità di vita si è alzata e con essa anche l’età media, è normale andare incontro all’invecchiamento, poiché è un processo fisiologico. Questa condizione può portarsi dietro, a volte, un’alterazione progressiva della memoria, come anche della capacità di linguaggio e di comportamento. In questo caso, si parla di demenza e tra le sue forme più note c’è la malattia dell’Alzheimer. Quest’ultima, colpisce in prevalenza le donne e può presentarsi nella maggior parte dei casi in età avanzata, ma ci sono forme che possono manifestarsi anche molto tempo prima. Come indicato da Airalzh (Associazione Italiana Ricerca Alzheimer), il nostro Paese è all’ottavo posto tra quelli con il maggior numero di persone ... Leggi su dilei (Di martedì 31 maggio 2022) Ci sono malattie come l’, che ad oggi, rappresentano una sfida per la scienza, per i pazienti e per i caregiver. Anche se, la qualità di vita si è alzata e con essa anche l’età media, è normale andare incontro all’invecchiamento, poiché è un processo fisiologico. Questa condizione può portarsi dietro, a volte, un’alterazione progressiva della memoria, come anche della capacità di linguaggio e di comportamento. In questo caso, si parla di demenza e tra le sue forme più note c’è la malattia dell’. Quest’ultima, colpisce in prevalenza le donne e può presentarsi nella maggior parte dei casi in età avanzata, ma ci sono forme che possono manifestarsi anche molto tempo prima. Come indicato da Airalzh (Associazione Italiana Ricerca), il nostro Paese è all’ottavo posto tra quelli con il maggior numero di persone ...

Pubblicità

MassimoChiaram7 : RT @cronache_s: Alzheimer, definita una nuova forma ad esordio giovanile. Alla Mayo Clinic hanno definito una forma di che colpisce i più… - cronache_s : Alzheimer, definita una nuova forma ad esordio giovanile. Alla Mayo Clinic hanno definito una forma di che colpisc… - marcovaldo103 : @leleadani che poi tu all’Inter, se non sbaglio hai pure giocato insieme a CORDOBA; per non parlare di NAGATOMO..??… - FrancjKicca : RT @LucaGiandomenic: @POTUS Scambia la Corea del Sud con la Corea del Nord. Ha chiari sintomi di Alzheimer o demenza senile o qualcosa de… - LucaGiandomenic : @POTUS Scambia la Corea del Sud con la Corea del Nord. Ha chiari sintomi di Alzheimer o demenza senile o qualcosa… -