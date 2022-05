Allegri: “Chi vince non potrà mai giocare male: bel gioco concetto astratto” (Di martedì 31 maggio 2022) Per Allegri che chi vince non potrà mai giocare male, perché alla fine quello che conta è il risultato. Il bel gioco è solo un concetto astratto L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 31 maggio 2022) Perche chinonmai, perché alla fine quello che conta è il risultato. Il belè solo unL'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

forumJuventus : #TeoreMax: “Non esiste un unico metodo per vincere e chi vince non potrà mai giocare male. De Ligt e Locatelli i le… - deatoffees : @doctor_el86 @Krafftdellenevi @Eurosport_IT @Azzurri Intanto non offendi, allegri o chi per esso, altrimenti uno pu… - Dandrik88 : @CalabriaViking In realtà il concetto non è sbagliato ma come al solito Allegri omette un particolare, chi difende… - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Allegri: «Chi vince non gioca mai male, va trovato un metodo» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea https://t… - RobertaFazio7 : RT @forumJuventus: #TeoreMax: “Non esiste un unico metodo per vincere e chi vince non potrà mai giocare male. De Ligt e Locatelli i leader… -