Allarme zanzare | Arriva il BONUS | ecco come usufruirne

(Di martedì 31 maggio 2022) Si avvicina l’estate e, con il sole e il caldo,no anche le tanto temute. Esiste però un modo per evitarle:ilzanzarierezanzariere (Pexels)Con l’arrivo della bella stagione, le finestre delle case si spalancano pronte ad accogliere il caldo tanto desiderato. Con il sole, però, nelle case entrano anche le tanto indesiderate. Fastidiose per grandi e piccoli, ne basta una per dare fastidio a un’intera famiglia e per creare pruriti e irritazioni. Uno strumento molto utile per prevenire l’ingresso di queste fastidiose coinquiline estive è quello delle zanzariere. Per venire incontro alla popolazione, il governo ha pensato alzanzariere:richiederlo e quali sono i ...

Pubblicità

qnazionale : Allarme zanzare, arriva l'App per difendersi. Ecco come usarla. Mappe delle zone infestate -

QUOTIDIANO NAZIONALE

, arriva l'App per difendersi. Ecco come usarla. Mappe delle zone infestate Roma, 29 maggio 2022 - Seppure sempre in calo, i nuovi casi positivi al coronavirus a Roma città sono a quota ..., quali raccomandazioni . Rammenta la professoressa: "Questo è anche il momento giusto per ripetere una raccomandazione fondamentale di salute pubblica, la prima prevenzione èsempre ... Allarme zanzare, arriva l'App per difendersi. Ecco come usarla. Mappe delle zone infestate Le zanzare tornano a infestare le nostre città, ma la loro pericolosità viene sottovalutata. Per questo motivo arriva Mosquito alert, l'app per combatterle.Il progetto Mosquito alert e le mappe delle zone più infestate. Quali sono le specie che tormenteranno la nostra estate. La prof della Sapienza: attenti a questi errori ...