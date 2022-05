Alfredino Rampi storia | chi è | quanti anni quando è caduto | causa morte | genitori | fratello | pozzo | corpo | autopsia | dove si trova il pozzo di Vermicino | come è stato estratto | dove è la tomba | FOTO

Leggi su donnapop

(Di martedì 31 maggio 2022)è la piccola vittima di un caso di cronaca che sconvolse l’Italia intera nel 1981. L’eco di quella tragedia non è mai cessata nella memoria collettiva, tanto che ancora oggi si presta a diventare materiale per dibattitianche sceneggiatura per serie tv e film. Andiamo a ripercorre insieme le tappe della sua...