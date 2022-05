Alexander Zverev: “Alcaraz vincerà il Roland Garros molte volte, io devo riuscirci prima che ci batta tutti” (Di martedì 31 maggio 2022) Alexander Zverev ha regalato una prestazione maiuscola al Roland Garros, riuscendo a sconfiggere Carlos Alcaraz ai quarti di finale. Il tedesco partiva sfavorito contro il lanciatissimo spagnolo sulla terra rossa di Parigi, ma l’attuale numero 3 del mondo ha saputo inventarsi una magia contro il numero 6 del ranking ATP, da molti ritenuto il favorito per il successo nel secondo Slam della stagione. Zverev si è imposto in quattro set: dopo aver conquistato i primi due parziali con un doppio 6-4, il teutonico ha prestato il fianco a un tentativo di rimonta dell’iberico, ma nella quarta frazione ha saputo trionfare al tie-break e ha così staccato il biglietto per le semifinali del torneo in terra francese. Roland Garros 2022, Alexander ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022)ha regalato una prestazione maiuscola al, riuscendo a sconfiggere Carlosai quarti di finale. Il tedesco partiva sfavorito contro il lanciatissimo spagnolo sulla terra rossa di Parigi, ma l’attuale numero 3 del mondo ha saputo inventarsi una magia contro il numero 6 del ranking ATP, da molti ritenuto il favorito per il successo nel secondo Slam della stagione.si è imposto in quattro set: dopo aver conquistato i primi due parziali con un doppio 6-4, il teutonico ha prestato il fianco a un tentativo di rimonta dell’iberico, ma nella quarta frazione ha saputo trionfare al tie-break e ha così staccato il biglietto per le semifinali del torneo in terra francese.2022,...

