Alcaraz-Zverev oggi, Roland Garros 2022: orario, tv, programma, streaming (Di martedì 31 maggio 2022) Iniziano le fasi bollenti del Roland Garros 2022. Da oggi prendono il via i quarti di finale del secondo torneo dello Slam; uno dei match più caldi da seguire sarà la sfida tra Carlos Alcaraz ed Alexander Zverev. LA DIRETTA LIVE DI Alcaraz-Zverev Già memori di uno scontro recente, nella finale del Masters1000 di Madrid in cui il campione iberico si impose in maniera facile e netta; c’è però da dire che il tedesco veniva da due partite notturne e poco riposo. Ora, l’occasione per vendicarsi. Sarà possibile seguire l’incontro Zverev-Alcaraz, terzo ed ultimo incontro della sessione diurna sul Philippe Chatrier, in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player. ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) Iniziano le fasi bollenti del. Daprendono il via i quarti di finale del secondo torneo dello Slam; uno dei match più caldi da seguire sarà la sfida tra Carlosed Alexander. LA DIRETTA LIVE DIGià memori di uno scontro recente, nella finale del Masters1000 di Madrid in cui il campione iberico si impose in maniera facile e netta; c’è però da dire che il tedesco veniva da due partite notturne e poco riposo. Ora, l’occasione per vendicarsi. Sarà possibile seguire l’incontro, terzo ed ultimo incontro della sessione diurna sul Philippe Chatrier, in diretta tv su Eurosport 1, mentre la direttaverrà assicurata da Eurosport Player. ...

Pubblicità

VELOSPORT1960 : - WeAreTennisITA : UN SUPER CILIC ?? Era da tempo che non si vedeva un Marin Cilic in queste condizioni: 3 set a 0 a Medvedev e quarti… - infoitsport : Zverev-Alcaraz oggi, Roland Garros 2022: orario, tv, programma, streaming - MATT_AT23 : @lucaben90 Medvedev non ha voglia di giocare sulla terra però Cilic non ha sbagliato una mazza. L’unica finale che… - infoitsport : LIVE Alcaraz-Zverev, Roland Garros 2022 in DIRETTA: lo spagnolo parte favorito contro il n.3 del mondo -