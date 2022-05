Al volante di una Ferrari si schianta su tre auto in sosta, conducente abbandona la supercar e scappa (Di martedì 31 maggio 2022) Il video, catturato dalle videocamere di sicurezza installate in un negozio a Halesowen, nelle West Midlands, mostra lo schianto di una Ferrari SF90, un bolide del valore approssimativo di circa 600 ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 31 maggio 2022) Il video, catturato dalle videocamere di sicurezza installate in un negozio a Halesowen, nelle West Midlands, mostra lo schianto di unaSF90, un bolide del valore approssimativo di circa 600 ...

Pubblicità

polemicanteme : @milkov11ch Mentre sto camminando A PIEDI e passo accanto a una volante ferma, il mio cervello: 'Fai l'indifferente… - Animal_Genocide : RT @stefaniafietta: @Animal_Genocide Ok I carabinieri.. Nel frattempo prendo il cane e 'per sbaglio' mi scappa una ginocchiata nei 'gioiell… - anna_volante : @BlondePorchetta Nella mia stanza di partoriente, con mio figlio in culla, ricoverarono una ragazza che aveva avuto… - Coffee85104648 : Avevo appena staccato da lavoro, erano le 4 di notte ed ero in sessione quindi stressata a livelli inimmaginabili.N… - foresta233 : Era una vettura estremamente economica, come ruota di scorta aveva il volante. -