Al Montedonico seconda edizione della Cross Country alle porte

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiVisciano (Na) – Il Team Visciano Bike, in collaborazione con la Cicloo Carbonari Bikers, sta accentrando i suoi sforzi organizzativi sull’stimentoXC diin programma domenica 5 giugno a Visciano. Un appuntamento che si conquista un suo spazio e che si pone fra i più interessanti nell’ambito del circuito X-che assegna su più prove il titolo di campione regionale FCI Campania. E Visciano diventa un passaggio obbligato per gli aspiranti protagonistidisciplina olimpicamountain bike attesi su un percorso di circa 5 chilometri da ripetersi più volte acategoria, è un circuito prevalentemente sterrato al 95% e solo un 5% in asfalto, oltre a tratti veloci su ghiaia, con una ...