Al Diana di Napoli torna la grande danza | dallo Schiaccianoci alle coreografie ispirate e Kahlo e Piaf

(Di martedì 31 maggio 2022) di Massimiliano Craus Il periodo delle feste è il migliore momento per celebrare Tersicore, soprattutto dopo due anni di oblio, restrizioni, rinvii e soprattutto tanti teatri chiusi con compagnie al palo! Ma finalmente si riparte, con una visita all’ensemble di Frattamaggiore diretto da Maria Teresa Spena e Roberta de Berardinis. E’ passato poco tempo da quando l’abbiamo vista eppure i programmi fitti della stagione non lasciano il tempo di respirare a chi ha chiuso una lunga parentesi, Francesca Laezza, ed a chi invece si sta preparando alsalto, ovvero Irene De Rogati. Due nomi che si aggiungono inevitabilmente al novero di un ensemble che ha ormai quarantasette primavere dial suo attivo e le cinquanta candeline a vista. Una storia nella città e nell’intera regione che ha accolto nelle sue quattro mura tanti volti noti della ...

Pubblicità

angiuoniluigi : RT @franser_real: ??? LA PRIMA PAGINA DEL MATTINO DI NAPOLI Studenti e lotta alla camorra Cutolo più noto don Diana Petrolio di Mosca l'em… - franser_real : ??? LA PRIMA PAGINA DEL MATTINO DI NAPOLI Studenti e lotta alla camorra Cutolo più noto don Diana Petrolio di Mosc… - glitter_2em13 : RT @leadintogold: Via Cesarea, locali e fiori nel centro di ??#Genova. Buongiorno! - leadintogold : Via Cesarea, locali e fiori nel centro di ??#Genova. Buongiorno! -

...e decisi dal Direttivo Nazionale dei Nastri saranno annunciati il giorno del gran finale di-... Graziano, Francesca Panzarella, Salvatore Basile, Angelo Petrella, Paolo Terracciano, ...La premiazione avverrà sabato 4 giugno aal Teatro di Corte di Palazzo Reale. NASTRI D'... Graziano, Francesca Panzarella, Salvatore Basile, Angelo Petrella, Paolo Terracciano, Maurizio De ...Ma procediamo con ordine. Il 3 luglio del 2021 al Teatro Diana di Napoli Francesca Laezza ha potuto indossare le sue punte per chiudere in bellezza la sua stagione con “La fille mal gardée” e “Paquita ...Gli studenti non conoscono o poco sanno della tragica storia di Annalisa Durante, dell’impegno quotidiano contro la criminalità organizzata di don Maurizio Patriciello o di don ...