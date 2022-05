(Di martedì 31 maggio 2022) La prevenzione Fino al 16 giugno iniziative di Caritas e Rete Fast-Track city per sensibilizzare: concorso per le scuole, mostra e convegno nazionale.

Pubblicità

cittella : RT @Leonard1306__: Quindi aveva ragione Montagnier quando consigliava ai vaccinati con tre dosi di fare il test per l'AIDS. -

L'Eco di Bergamo

...6% DEI DECESSI E INQUINA COMEMILIONI DI VOLI TRANSATLANTICI - Advertisement - AgenPress . Il ... droga, incidenti stradali,, omicidi e suicidi messi insieme. Lo afferma la Società Italiana di ...... tra cuinomination ai Primetime Emmy Award per la serie In Living. Nel 2021 partecipa al film ... 4 curiosità sull'attrice e registra Ha recitato e diretto la campagna spagnola dell'PSA ... Aids, tre giorni di test gratuiti: «3.300 casi, molti sommersi» Un concorso per le scuole, una mostra, test gratuiti e un convegno nazionale di tre giorni che vedrà la partecipazione di medici e operatori del terzo settore da tutta Italia. Bergamo si mobilita per ...L'occupazione russa dell'Ucraina è iniziata tre mesi fa. Le truppe di Mosca hanno invaso il Paese il 24 febbraio, pensando di conquistare Kiev e concludere la guerra in ...