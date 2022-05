Agguato al rivale in amore | gli spara e si costituisce | arrestato

Pubblicità

I colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi ieri mattina a pochi metri da un istituto scolastico di Siracusa ; la vittima dell'è stata ferita a una gamba ma fortunatamente non è in pericolo di ...I colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi ieri mattina a pochi metri da un istituto scolastico di Siracusa; la vittima dell'è stata ferita a una gamba ma non è in pericolo di vita. .I carabinieri di Siracusa hanno fermato un quarantenne, Leonardo Adamo, ritenuto responsabile del ferimento a colpi di pistola, avvenuto ieri nella zona di Santa Panagia, di un uomo di 36 anni. Adamo, ...Proiettili sparati a pochi metri da una scuola, in pieno giorno, per colpire il rivale in amore. La vittima dell’agguato, un uomo di 36 anni, è rimasta ferita a una gamba ma non è in pericolo di vita.