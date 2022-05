Aggiornamento barra di dettatura Office: ultime news da Microsoft (Di martedì 31 maggio 2022) Microsoft ha presentato l’ultimo Aggiornamento alla barra di dettatura Office. Quest’ultima anteprima di Office per utenti Windows include molti miglioramenti alla dettatura In quest’articolo andremo a conoscere l’ultima novità di casa Microsoft, che presenta l’Aggiornamento per la barra di dettatura Office. L’azienda (clicca qui per maggiori informazioni) ci mostra questa nuova build di anteprima per i propri utenti sul canale beta di Windows e questa volta ci sono diverse modifiche degne di nota. Nuovo design con l’Aggiornamento alla barra di dettatura Office La più importante tra le modifiche presentate da ... Leggi su tuttotek (Di martedì 31 maggio 2022)ha presentato l’ultimoalladi. Quest’ultima anteprima diper utenti Windows include molti miglioramenti allaIn quest’articolo andremo a conoscere l’ultima novità di casa, che presenta l’per ladi. L’azienda (clicca qui per maggiori informazioni) ci mostra questa nuova build di anteprima per i propri utenti sul canale beta di Windows e questa volta ci sono diverse modifiche degne di nota. Nuovo design con l’alladiLa più importante tra le modifiche presentate da ...

Pubblicità

tuttoteKit : Aggiornamento barra di dettatura #Office: ultime news da #Microsoft #tuttotek - satu__rn : sì però una volta con queste opzioni la barra era verde e funzionava bene. non è possibile fare ste stronzate da un… - cjh1fuyu : ad ogni aggiornamento mi viene l'ansia quando appare la barra dell'aggiornamento in alto, invece questa sera non ve… -