Agenti feriti al carcere Opera, De Corato: «Alla polizia penitenziaria niente taser per difendersi; si alle casette dell’amore per detenuti». Podcast. (Di martedì 31 maggio 2022) «Esprimo la mia solidarietà ai due Agenti feriti e a tutta la categoria della polizia penitenziaria troppo spesso dimenticata». Ascolta il Podcast. Leggi su 7giorni.info (Di martedì 31 maggio 2022) «Esprimo la mia solidarietà ai duee a tutta la categoria dellatroppo spesso dimenticata». Ascolta il

Pubblicità

Affaritaliani : Maxi rissa tra detenuti in carcere Opera, feriti anche due agenti - Agenparl : MILANO, VIOLENTO PESTAGGIO TRA DETENUTI NEL CARCERE DI OPERA: AGENTI FERITI. PROTESTA IL SAPPE) - - NonSoloVeggie : RT @michelegiorgio2: La Mezzaluna Rossa riferisce di 137 palestinesi feriti da esercito e polizia oggi in Cisgiordania e Gerusalemme Est. A… - natascia725 : RT @michelegiorgio2: La Mezzaluna Rossa riferisce di 137 palestinesi feriti da esercito e polizia oggi in Cisgiordania e Gerusalemme Est. A… - cinziapalcani : RT @michelegiorgio2: La Mezzaluna Rossa riferisce di 137 palestinesi feriti da esercito e polizia oggi in Cisgiordania e Gerusalemme Est. A… -