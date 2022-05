Adriana | significato e origine del nome

(Di martedì 31 maggio 2022) Come è piuttosto facile intuire, Adrina è la forma femminile di Adriano, con cui condivide la medesima etimologia; derivando dal cogn romano Hadrianus, significa “abitante di Adria” oppure “abitante di Atri”. Nella lingua inglese ilè in uso a partire dal XVI secolo, anche se è stato mescolato con Audrey, e venne utilizzato da Shakespeare ne La commedia degli errori. Fra lecelebri ricordiamo l’attriceAsti, la modellaSklena?íková Karembeu e la conduttriceVolpe. Ilnon è più molto popolare nel nostro Paese come un tempo: nel 2020 sono state chiamate così 105 neonate, a fronte delle 400 del 2000. Le varianti principali delsono Adrianna, Adrienne, Adrianne. Si tratta di un...

Pubblicità

La Difesa del Popolo

... una storia sentimentale e umoristica sulpiù vero della famiglia. Dimple Pennington ... Nata in Virginia da una famiglia di origini italiane,Trigiani ( La sposa italiana , Lucia, ...Faranda, in passato parte delle Br, e Agnese Moro, figlia di Aldo, ex presidente del ... ucciso il 9 maggio 1978 dalle Brigate Rosse, disegna con fermezza i contorni del suodi ... Festival Biblico. Il 28 maggio nella chiesa di san Gaetano. Donne protagoniste nel cristianesimo con Adriana Valerio e Benedetta Rossi La ex concorrente e opinionista del Grande Fratello Vip riempita di affetto sui social: il ringraziamento di Adriana Volpe ...Inflazione, banche centrali e rallentamento economico sono i temi al centro dell’attenzione sui mercati delle obbligazioni. Morningstar dedica l’intera settimana ad analisi macro e approfondimenti sug ...