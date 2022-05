Addio a Pia Seardo | bancaria amata da tutti - Cronaca - lanazione it

(Di martedì 31 maggio 2022) Per la comunità della Marina è stato un colpo al cuore aver appreso la triste notizia della scomparsa di Maria Pia, stroncata a soli 64 anni da un brutto male. Residente in via Tremaiola, aveva ...

Pubblicità

Il Quotidiano Italiano - Nazionale

Per la comunità della Marina è stato un colpo al cuore aver appreso la triste notizia della scomparsa di MariaSeardo, stroncata a soli 64 anni da un brutto male. Residente in via Tremaiola, aveva a lungo lavorato alla filiale delle Iare della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana. Lascia il marito, due ...Lascia la moglie Maria, il figlio Alberto con Lucia, la figlia Laura con Aldo, i nipoti Rebecca, Leonardo e Camilla e la sorella Carla. I funerali saranno celebrati lunedì 30 maggio alle 14.30 ... LITFIBA, dopo il successo nei club continua in estate il trionfale tour "ULTIMO GIRONE" Per la comunità della Marina è stato un colpo al cuore aver appreso la triste notizia della scomparsa di Maria Pia Seardo, stroncata a soli 64 anni da un brutto male. Residente in via Tremaiola, aveva ...Il presidente della Provincia Federico Borgna, tutto il Consiglio provinciale e i dipendenti dell’ente si uniscono al lutto per la scomparsa dell’ex presidente Guido Bonino, ricordandone le grandi qua ...