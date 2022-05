Addio a Donna Paola Grimaldi. Presidente dell’omonima Fondazione, ha dedicato una vita agli ultimi (Di martedì 31 maggio 2022) Si è spenta ieri, 30 maggio, Paola Arcidiacono Grimaldi. Aveva 89 anni. I funerali si terranno oggi, 31 maggio, alle ore 11,30 presso la Casa Provinciale delle Suore della Carità a Napoli. A darne notizia è l’Informatore Marittimo. “Moglie del fondatore del gruppo Grimaldi, Guido Grimaldi (scomparso nel 2010), Paola Arcidiacono Grimaldi – ricorda l’Informatore Marittimo – è stata Presidente e commissaria regionale per la Campania e il Molise della Agesci, l’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, e per anni ha ricoperto diverse cariche direttive nell’Opera San Vincenzo de’ Paoli. È stata benefattrice e membro del consiglio di amministrazione della Fondazione in nome della vita voluta dal Cardinale Sepe a Napoli. Dal 2020 era ... Leggi su ildenaro (Di martedì 31 maggio 2022) Si è spenta ieri, 30 maggio,Arcidiacono. Aveva 89 anni. I funerali si terranno oggi, 31 maggio, alle ore 11,30 presso la Casa Provinciale delle Suore della Carità a Napoli. A darne notizia è l’Informatore Marittimo. “Moglie del fondatore del gruppo, Guido(scomparso nel 2010),Arcidiacono– ricorda l’Informatore Marittimo – è statae commissaria regionale per la Campania e il Molise della Agesci, l’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, e per anni ha ricoperto diverse cariche direttive nell’Opera San Vincenzo de’ Paoli. È stata benefattrice e membro del consiglio di amministrazione dellain nome dellavoluta dal Cardinale Sepe a Napoli. Dal 2020 era ...

Advertising

zazoomblog : Addio a Charlene di Monaco c’è un’altra donna a Montecarlo - #Addio #Charlene #Monaco #un’altra - FVLMINE : comunque siete ossessionatx da quella donna fatevelo dire detto questo addio - LuinoNotizie : Nove anni fa l’addio a #FrancaRame, “artista di razza e donna non comune” - Quellochetutti1 : Riccardo ha detto addio a Ida! Eccolo in compagnia di un altra donna: qui i dettagli e le foto????… - AnnaShi60491189 : @4_SONO_IO_DANI ??Ho dovuto leggere i commenti per capire chi fosse...??... chiedo scusa in quanto donna ma a volte,… -