Addio a Carlo Smuraglia: chi è stato il partigiano presidente Anpi che dedicò la vita alla politica (Di martedì 31 maggio 2022) L’ex partigiano, nonché docente, avvocato, membro del Csm, ex parlamentare e presidente Anpi, si è spento qualche mese prima dei suoi 99 anni. Il ricordo della politica e dell’Anpi di Carlo Smuraglia, che “resterà per sempre nella storia del Paese” Ci ha lasciati sull’onorata soglia dei 99 anni Carlo Smuraglia, presidente onorario dell’Anpi ed ex parlamentare e partigiano. Uomo di politica e valori nonché docente e avvocato, Smuraglia, classe 1923 e originario di Ancona, avrebbe compiuto il prossimo agosto 99 anni. A dare la notizia della sua scomparsa è la segreteria nazionale dell’Anpi, che lo ricorda così: “Il suo ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 31 maggio 2022) L’ex, nonché docente, avvocato, membro del Csm, ex parlamentare e, si è spento qualche mese prima dei suoi 99 anni. Il ricordo dellae dell’di, che “resterà per sempre nella storia del Paese” Ci ha lasciati sull’onorata soglia dei 99 annionorario dell’ed ex parlamentare e. Uomo die valori nonché docente e avvocato,, classe 1923 e originario di Ancona, avrebbe compiuto il prossimo agosto 99 anni. A dare la notizia della sua scomparsa è la segreteria nazionale dell’, che lo ricorda così: “Il suo ...

Radio1Rai : Addio a #CarloSmuraglia, presidente onorario @Anpinazionale. La sua ultima intervista a #Forrest con… - Ambtedesco : Addio a Carlo #Smuraglia, Presidente onorario dell’ANPI. Una vita spesa per l’umanità, per i diritti e per la democ… - CGILModena : RT @fiomnet: ?? Addio Carlo Smuraglia, partigiano sempre! #CarloSmuraglia #ANPI - Elisheba : RT @oggionni: Addio a Carlo Smuraglia, partigiano, presidente emerito dell’Anpi. Alla famiglia, agli amici, alle compagne e compagni dell’A… - Dimsuonosoft : RT @robertalombardi: Addio a Carlo #Smuraglia, presidente emerito di @Anpinazionale. Una testimonianza fondamentale per la tutela dei dirit… -