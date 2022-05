Acciaierie d’Italia: per la maggioranza allo Stato passeranno altri due anni Firmato l'accordo Invitalia-Arcelor Mittal (Di martedì 31 maggio 2022) Slitta al 2024 il passaggio del siderurgico di Taranto, nell’ambito di Acciaierie d’Italia, a maggioranza statale. L’accordo fra Invitalia ed Arcelor Mittal, in scadenza oggi, è Stato rinnovato per due anni alle stesse condizioni. L'articolo Acciaierie d’Italia: per la maggioranza allo Stato passeranno altri due anni <small class="subtitle">Firmato l'accordo Invitalia-Arcelor Mittal</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 31 maggio 2022) Slitta al 2024 il passaggio del siderurgico di Taranto, nell’ambito di, astatale. L’fraed, in scadenza oggi, èrinnovato per duealle stesse condizioni. L'articolo: per ladue l' proviene da Noi Notizie..

