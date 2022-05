Acciai valdostani acquistati da Taiwan | le mani estere sulle eccellenze italiane

(Di martedì 31 maggio 2022) Aosta, 31 mag – L’Italia, purtroppo, continua a perdere importantissimi pezzi di sé stessa e della propria economia. Da anni assistiamo alla terribile svendita delle nostrenazionali ad aziende straniere, senza la minima opposizione politica per salvaguardare risorse e lavoro, e senza una visione o una strategia che guardi al futuro. Tutto l’arco alpino italiano, in materia idrica o mineraria, rappresenta da sempre una risorsa per tutta la penisola che, però, continua a far gola all’estero. È il caso oggi della ricca Valle d’Aosta, dove la maggioranza della CogneSpeciali è stata acquisita dalla Walsin Lihwa Corporation, un gruppo finanziario di. CogneSpeciali, il 70% ceduto a colosso diI facoltosi imprenditori asiatici hanno raggiunto un accordo che gli ...

Siamo fieri dei risultati raggiunti sino ad ora " dichiara il Presidente della Cogne... a partire dall'autunno 2021, i figli dei dipendenti e, nel 2022, gli studenti. Aprendosi alla ...... la CogneSpeciali rinnova e rafforza il proprio impegno per una produzione più consapevole ... a partire dall'autunno 2021, i figli dei dipendenti e, nel 2022, gli studenti". Per ... Su Cogne Acciai Speciali la bandiera di Taiwan: la famiglia Marzorati cede il 70% del leader globale dell'inox L'ingresso nel capitale della Walsin Lihwa Corporation- gruppo quotato alla borsa di Taipei attivo in diversi settori, che conta 7.000 dipendenti e un fatturato di 4,7 miliardi di euro- assicurerà all ...Il contratto 'sarà firmato nelle prossime settimane- si legge in una nota - e il closing dell'accordo rimane soggetto alle normali autorizzazioni delle autorità competenti, che si prevede di ricevere ...