(Di martedì 31 maggio 2022) Romanha intentato unapresso la Corte europea della Giustizia di Lussemburgo contro ilUe per leadottate nei suoi confronti in seguito all'invasione russa dell'...

Pubblicità

leggoit : Abramovich è al verde: ha fatto causa al Consiglio Ue per le sanzioni -

leggo.it

Ora dobbiamo smilitarizzare la Nato'ALI conti bancari e i beni di Romansono stati congelati sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito, e secondo la pubblicazione ...Il risultato della riunione del Consiglio europeo è arrivata a tarda sera e ha dato semaforo...insieme all'Ufficio del procuratore della Corte penale internazionale (Cpi) 14.44... Abramovich è al verde: ha fatto causa al Consiglio Ue per le sanzioni Roman Abramovich ha intentato una causa presso la Corte europea della Giustizia di Lussemburgo contro il Consiglio Ue per le sanzioni adottate nei suoi confronti ...L'agenzia russa Tass riferisce che la causa è stata registrata in tribunale il 25 maggio. Il magnate russo ha visto congelati i suoi conti negli Usa e nel Regno Unito, e forzosamente ceduto il 'suo' C ...