Abitazione principale | casa vacanza o investimento? L’analisi regione per regione

MILANO – L'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato le compravendite effettuate nel 2021 attraverso le agenzie affiliate Tecnocasa e Tecnorete con l'obiettivo di evidenziare, per le 20 regioni italiane, le diverse proporzione tra gli acquisti di Abitazione principale, casa vacanza e investimento. Per quanto riguarda l'Abitazione principale le regioni con le percentuali più alte sono la Lombardia (85,5%), il Piemonte (83,2%) e il Friuli-Venezia Giulia (82,5%). In ogni caso, in tutte le regioni esaminate, la componente "Abitazione principale" è quella prevalente e non scende mai al di sotto del 49,6% sul totale delle compravendite. L'acquisto della casa "per viverci" si conferma ...

