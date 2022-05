A$AP Rocky spera di crescere con Rihanna “Bambini dalla mentalità aperta”

Pubblicità

Il rapper e la cantante sono diventati genitori di un maschietto poche settimane fa.spera che i suoi figli non perdano mai la loro immaginazione . Il rapper, Rakim Mayers all anagrafe, e Rihanna sono recentemente diventati genitori di un ...Rihanna eformano una coppia molto riservata e sono rare le occasioni in cui parlano della loro relazione, o della loro vita privata. Basti pensare che non hanno ancora fatto alcun annuncio ufficiale ...A$AP Rocky, parlando di paternità, ha affermato di desiderare con Rihanna 'figli dalla mentalità aperta'. Loro figlio è nato il 13 maggio 22.Niente di tutto ciò. Da quando TMZ ha lanciato nell'etere la bomba della nascita del primo figlio di Rihanna e A$AP Rocky ormai un paio di settimane fa, i due neogenitori si sono trincerati dietro un ...