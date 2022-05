AAA Cercasi musicisti, cantanti a Monreale in occasione della Festa della Musica (Di martedì 31 maggio 2022) Monreale – Mancano poco più di due settimane alla celebrazione della Festa Internazionale della Musica e a Monreale fervono i preparativi. (Vedi locandina) L’unica cosa che possiamo anticipare al momento è che i cittadini potranno finalmente godere di attimi di spensieratezza, di svago, di relax senza allontanarsi dal proprio paese. Sarà offerta l’opportunità al pubblico di viaggiare pur restando fermo fra le note di ogni canzone o di ogni singolo brano Musicale. Il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, la Musica si diffonde su strade, piazze, cortili, chiostri e anche luoghi solitamente non adibiti allo spettacolo, in una celebrazione di ogni genere Musicale, moderno o classico, che mobilita ... Leggi su filodirettomonreale (Di martedì 31 maggio 2022)– Mancano poco più di due settimane alla celebrazioneInternazionalee afervono i preparativi. (Vedi locandina) L’unica cosa che possiamo anticipare al momento è che i cittadini potranno finalmente godere di attimi di spensieratezza, di svago, di relax senza allontanarsi dal proprio paese. Sarà offerta l’opportunità al pubblico di viaggiare pur restando fermo fra le note di ogni canzone o di ogni singolo branole. Il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, lasi diffonde su strade, piazze, cortili, chiostri e anche luoghi solitamente non adibiti allo spettacolo, in una celebrazione di ogni generele, moderno o classico, che mobilita ...

