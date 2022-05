A Milano “Financial lines”, workshop per professionisti (Di martedì 31 maggio 2022) Pmi / Il 7 giugno organizzato da + Simple Italia e Qbe – Grazie alla partnership con il gruppo assicurativo QBE , + Simple Italia Agency arricchisce l’offerta a disposizione del proprio network di intermediari per consentire di raggiungere professionisti e imprenditori con proposte mirate e personalizzate in grado di tutelare a 360° l’attività lavorativa. Ne dà notizia un comunicato del gruppo. Il convegno in programma martedì 7 giugno, dalle 17.00 alle 20.00, a Milano presso lo Spazio eventi delle Grazie, via Caradosso 14 è rivolto agli intermediari assicurativi e ai loro collaboratori. Per registrarsi, è sufficiente compilare il form a questo link Un momento formativo per broker e agenti, durante il quale verranno illustrati e approfonditi i prodotti facenti parte della Delegated Underwriting Autority di + Simple Italia Agency per conto di QBE ... Leggi su romadailynews (Di martedì 31 maggio 2022) Pmi / Il 7 giugno organizzato da + Simple Italia e Qbe – Grazie alla partnership con il gruppo assicurativo QBE , + Simple Italia Agency arricchisce l’offerta a disposizione del proprio network di intermediari per consentire di raggiungeree imprenditori con proposte mirate e personalizzate in grado di tutelare a 360° l’attività lavorativa. Ne dà notizia un comunicato del gruppo. Il convegno in programma martedì 7 giugno, dalle 17.00 alle 20.00, apresso lo Spazio eventi delle Grazie, via Caradosso 14 è rivolto agli intermediari assicurativi e ai loro collaboratori. Per registrarsi, è sufficiente compilare il form a questo link Un momento formativo per broker e agenti, durante il quale verranno illustrati e approfonditi i prodotti facenti parte della Delegated Underwriting Autority di + Simple Italia Agency per conto di QBE ...

Pubblicità

ItaSIF : ?? #Savethedate ?? 14/06 ? 16:00-18:00?? Milano ?? Conferenza 'How is #ESG shaping the financial services industry?', o… - irenestorti1 : RT @LabParlamento: #Pmi: Il 7 Giugno a #Milano “#FinancialLines”, il workshop organizzato da + Simple Italia Agency e QBE - LabParlamento : #Pmi: Il 7 Giugno a #Milano “#FinancialLines”, il workshop organizzato da + Simple Italia Agency e QBE - ForexOnlineMeIt : MFIU - Milano Finanza Intelligence Unit | Financial Writer | IG Italia -