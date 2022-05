– 7 all’edizione del Salone più verde di sempre

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Si apre tra una settimana il sipario della 60esima edizione deldel Mobile – e del Fuori– in programma dal 7 al 12 giugno alla Fiera Milano Rho. Il calendario 2022 prevede la presenza, complessivamente, di più di 2.000 espositori di cui oltre 600 giovani designer under 35. La sostenibilità e la transizione ecologica saranno le parole chiave di questa edizione, presieduta da Maria Porro: grande attesa per vedere come aziende e creativi declineranno su questo tema la loro partecipazione. A tutti infatti è stato chiesto di pensare e portare in mostra prodotti, ma anche allestimenti e attrezzature che usino materiali di recupero, riutilizzabili e a basso impatto ambientale.