31 maggio 1961: la prima Coppa Campioni del Benfica (VIDEO) (Di martedì 31 maggio 2022) Il 31 maggio del 1961 la Coppa Campioni passa dal Real Madrid al Benfica Dopo cinque anni, in cui la competizione continentale più importante era stata vinta dai “blancos”, il trofeo cambia proprietario. E’ il 31 maggio del 1961, 61 anni fa, la Coppa Campioni rimane nella penisola iberica ma va al Benfica. I portoghesi, in finale, superano per 3 a 2 il Barcellona che aveva eliminato negli ottavi di finale proprio i rivali spagnoli. L’ultimo atto, come spesso accade nelle finali di quel periodo, è ricco di emozioni e piene di gol. A passare in vantaggio sono i “blaugrana” con un colpo di testa di Kocsis al 21?. 10? dopo, però, e nell’arco di 2? la squadra di Lisbona ribalta il risultato prima con la ... Leggi su glieroidelcalcio (Di martedì 31 maggio 2022) Il 31dellapassa dal Real Madrid alDopo cinque anni, in cui la competizione continentale più importante era stata vinta dai “blancos”, il trofeo cambia proprietario. E’ il 31del, 61 anni fa, larimane nella penisola iberica ma va al. I portoghesi, in finale, superano per 3 a 2 il Barcellona che aveva eliminato negli ottavi di finale proprio i rivali spagnoli. L’ultimo atto, come spesso accade nelle finali di quel periodo, è ricco di emozioni e piene di gol. A passare in vantaggio sono i “blaugrana” con un colpo di testa di Kocsis al 21?. 10? dopo, però, e nell’arco di 2? la squadra di Lisbona ribalta il risultatocon la ...

