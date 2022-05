30 anni dalla strage di Capaci: gli studenti del Paolo Baffi all’inaugurazione della teca “Quarto Savona Quindici” (Di martedì 31 maggio 2022) Un’occasione per ricordare, riflettere e per non dimenticare: il 26 maggio 2022 in occasione del trentennale della strage di Capaci, alcun classi quarte dell’Istituto Paolo Baffi di Fiumicino hanno partecipato all’incontro promosso dalla Regione Lazio, in collaborazione con la Polizia di Stato e l’Associazione QS15. Gli studenti hanno potuto confrontarsi con Tina Montinaro, moglie del caposcorta del giudice Falcone ucciso durante l’attentato di Capaci e Dirigenti della Polizia di Stato. A seguire gli studenti e gli accompagnatori si sono spostati in Piazza San Silvestro dove il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha inaugurato l’esposizione della teca ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 31 maggio 2022) Un’occasione per ricordare, riflettere e per non dimenticare: il 26 maggio 2022 in occasione del trentennaledi, alcun classi quarte dell’Istitutodi Fiumicino hanno partecipato all’incontro promossoRegione Lazio, in collaborazione con la Polizia di Stato e l’Associazione QS15. Glihanno potuto confrontarsi con Tina Montinaro, moglie del caposcorta del giudice Falcone ucciso durante l’attentato die DirigentiPolizia di Stato. A seguire glie gli accompagnatori si sono spostati in Piazza San Silvestro dove il PresidenteRegione Lazio Nicola Zingaretti ha inaugurato l’esposizione...

