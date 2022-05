1.200 km in bici con lo strumento sulle spalle: Franziska, la violinista che suona per ‘rivoluzionare’ la Chiesa (FOTO) (Di martedì 31 maggio 2022) Si chiama Franziska Strohmayr. Il suo sogno? Insieme a centinaia di credenti richiede, in quella che sarebbe una vera e propria rivoluzione, l’accesso per le donne alla dignità di vescovo nella Chiesa cattolica. E per portare avanti il suo messaggio ha deciso di intraprendere un viaggio a dir poco entusiasmante: da Augusta fino a Roma – ma con tante tappe accuratamente scelte per suonare – in bici con il suo violino sulle spalle. Il viaggio di Franziska attraverso l’Italia 14 concerti, 31 giorni, 1.200 chilometri. Questo il percorso in pillole realizzato dall’artista negli ultimi mesi sotto la definizione di biathlon culturale, sorta di specialità che di fatto l’ha resa famosa. Nelle varie tappe il pubblico ha potuto ascoltare non solo la partita in D minore per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 31 maggio 2022) Si chiamaStrohmayr. Il suo sogno? Insieme a centinaia di credenti richiede, in quella che sarebbe una vera e propria rivoluzione, l’accesso per le donne alla dignità di vescovo nellacattolica. E per portare avanti il suo messaggio ha deciso di intraprendere un viaggio a dir poco entusiasmante: da Augusta fino a Roma – ma con tante tappe accuratamente scelte perre – incon il suo violino. Il viaggio diattraverso l’Italia 14 concerti, 31 giorni, 1.200 chilometri. Questo il percorso in pillole realizzato dall’artista negli ultimi mesi sotto la definizione di biathlon culturale, sorta di specialità che di fatto l’ha resa famosa. Nelle varie tappe il pubblico ha potuto ascoltare non solo la partita in D minore per ...

