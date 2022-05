Zevi | restituiremo a Roma 500 spazi a uso sociale

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 maggio 2022)– “Vogliamo restituire alla città 500ad uso. Palestre, attività ricreative, culturali, educative, di accoglienza, di condivisione, che si occupano di territorio. Perché l’aggregazione è un bisogno fondamentale dei cittadini e un elemento di coesione.” “Siamo convinti che le politiche del patrimonio debbano avere un ruolo di primo piano nel ridisegnare unoo inclusivo, una geografia che riduce la distanza tra centro e periferie, in cui la diversità sia una ricchezza e non una barriera”. Lo ha detto l’assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative diCapitale, Tobia, intervenendo in apertura degli Stati generali del Patrimonio di, in corso alla Centrale Montemartini. (Agenzia Dire)