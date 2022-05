(Di lunedì 30 maggio 2022) "Il presidente dell'Ucraina Volodymyrvaluterà la proposta per tenerea tre con i leader di Russia e Turchia Vladimire Tayyip, se il presidente della ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Zelensky valuta colloqui telefonici a tre con Erdogan e Putin #ucraina #russia #mosca #kiev - infoitinterno : Zelensky valuta colloqui telefonici a 3 con Erdogan e Putin ROMA - infoitinterno : Zelensky valuta colloqui telefonici a 3 con Erdogan e Putin - OperaFisista : Ucraina, oggi colloquio Putin-Erdogan. Kiev: 'Zelensky valuta telefonata a tre' - - iconanews : Zelensky valuta colloqui telefonici a 3 con Erdogan e Putin -

colloqui telefonici con Putin - Erdogan Il presidente ucraino , Volodymyr, valutera' una proposta di tenere colloqui telefonici con gli omologhi di Russia e Turchia , ..."Il presidente dell'Ucraina Volodymyrvaluterà la proposta per tenere colloqui telefonici a tre con i leader di Russia e Turchia Vladimir Putin e Tayyip Erdogan, se il presidente della Federazione Russa è pronto a partecipare". ...Lo riferisce il portavoce del presidente ucraino Sergiy Nikiforov, citato da ZN.UA - ROMA, 30 MAG - 'Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky valuterà la proposta per tenere colloqui telefonici a ...'Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky valuterà la proposta per tenere colloqui telefonici a tre con i leader di Russia e Turchia Vladimir Putin e Tayyip Erdogan, se il presidente della Federa ...