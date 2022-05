Advertising

TuttoMercatoWeb : #Zaniolo senza freni alla festa della #Roma, canta con i tifosi: '#Lazio, vaffan**lo!' ?? @dariomarchetti7 - Pall_Gonfiato : Zaniolo senza freni, risponde agli insulti condividendo un post: 'Da voi nessuna morale...' - FeelFilippo : RT @sig_Presidente: Non si può neanche dire “togliete i social alla Nasti” perché poverina questa ci campa e sia mai dover vivere alle dipe… - SaverioTolomeo : @Marty_Loca80 @acmilan Infatti, a leggere la gazzetta gli abbiamo già ceduto Zaniolo... poi però qualche giorno fa… - fabioduro77 : RT @mmaster16: @1962Greco Non vi rendete neanche conto di quanto siete ridicoli: 'L’identificazione della Roma con la città non è casuale'… -

La scadenza contrattuale è fissata a giugno 2024 eprolungamento il club giallorosso si ritroverebbe a dover vendere subito il suo gioiello.sta bene a Roma, però le sue richieste ...... "Invidiosi" Giova rammentare che la storia fra Chiara Nasti e Nicolòera terminata nell'... perciò ho chiuso ogni tipo di relazione' , dichiarò in quel periodo,aggiungere commenti ...In passato la nostra eroina è stata fidanzata con Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma e compagno di Zaccagni in Nazionale. Durante i festeggiamenti per la vittoria giallorossa in Conference ...Maldini ha un sogno per il reparto offensivo del Milan di Pioli: ma c'è la concorrenza della Juventus per il talento italiano.