Zaniolo ride al coro dei tifosi della Roma su Zaccagni. La replica di Chiara Nasti: 'con quel gamberetto...' FOTO (Di lunedì 30 maggio 2022) La storia d'amore fra Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo è andata agli archivi da tempo. La bellissima modella e influencer non... Leggi su calciomercato (Di lunedì 30 maggio 2022) La storia d'amore frae Nicolòè andata agli archivi da tempo. La bellissima moe influencer non...

Advertising

LALAZIOMIA : Zaniolo ride al coro dei tifosi della Roma su Zaccagni. La replica di Chiara Nasti: 'con quel gamberetto...' FOTO - hyveR02 : @annalisa_pis Durante i festeggiamenti i romanisti intonano un coro che fa “ il figlio di zaccagni è di zaniolo” ,… - hyveR02 : @Jes912 E di Zaniolo che salta e ride sul coro che le da della puttana non dici niente? Cosa dimostra quello? Matur… - 1927Robbo : a Chiara me hai fatto a ride lo ammetto #chiaranasti #Zaniolo - Mary612Jb : RT @tramontirosa: Fate ride comunque quando fanno i cori dando della p*tt4na alla Nasti per la paternità del figlio tutti a ride, lei scazz… -