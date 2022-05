Zaniolo: i cori su Zaccagni gli costano il rimprovero di Mancini (Di lunedì 30 maggio 2022) Duro rimprovero da parte di Mancini ai danni di Zaniolo: al CT non è piaciuta la sua reazione in occasione dei cori dei tifosi su Zaccagni Secondo quanto riporta La Repubblica, Il sorriso di Nicolò Zaniolo di fronte ai cori dei tifosi della Roma su Zaccagni non sono passati inosservati a Coverciano. Secondo quanto riportato, Mancini ha avuto un duro confronto con Zaniolo: non accetterà da lui altri comportamenti fuori dalle righe, soprattutto una mancanza di rispetto nei confronti di un compagno di nazionale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Duroda parte diai danni di: al CT non è piaciuta la sua reazione in occasione deidei tifosi suSecondo quanto riporta La Repubblica, Il sorriso di Nicolòdi fronte aidei tifosi della Roma sunon sono passati inosservati a Coverciano. Secondo quanto riportato,ha avuto un duro confronto con: non accetterà da lui altri comportamenti fuori dalle righe, soprattutto una mancanza di rispetto nei confronti di un compagno di nazionale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

TuttoMercatoWeb : I cori a Zaccagni dei tifosi romanisti costano caro a Zaniolo: duro rimprovero del ct Mancini - LucantoniAndrea : RT @matteonondon: Zaniolo lascia la fidanzata e la blocca perchè non vuole sapere nulla del figlio: ?? Zaniolo ringrazia tutti dopo aver seg… - FrancescoRossiM : @gg2294583287 @asrsupporter Non sto difendendo i laziali, se zaniolo risponde ai cori dei laziali farebbe pure bene… - CalcioNews24 : Zaniolo: i cori su Zaccagni gli costano il rimprovero di Mancini - casimirodenitto : Io in tutta questa vicenda mi chiedo solo una cosa: che colpa ha Zaniolo sui cori? Mancini servo. Dov’era quando Bo… -