Zaniolo | Bargiggia | “La Roma vuole venderlo ma chiede 50 milioni Nessuna delle italiane può supportare questa operazione”

(Di lunedì 30 maggio 2022)– A 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto lo storico giornalista Mediaset, Paolo. Su“Lui ha un contratto che scade nel 2024, e lavorrebbe cederlo perché lui è il calciatore più prestigioso della rosa in ottica cessione. I giallorossi chiedono 50/60di euro, ma queste cifre il mercato italiano non le digerisce.è in grado di. La Juventus avrebbe potuto prenderlo se non avesse preso Vlahovic.è una partita a scacchi, perché da una parte la...

Advertising

_nicco_5 : @Paolo_Bargiggia @OfficialASRoma Il figlio di @Paolo_Bargiggia è di Zaniolo ! - tottielaroma : @francescomengo6 @Paolo_Bargiggia @OfficialASRoma Mi posto pure il fallo dell andata su zaniolo da cui nasce il 2-0… - AleTasso21 : Di solito ignoro i commenti lanciati giusto per 'farti incaxxare', ma... Questi poi sono gli stessi 'giornalisti'… - discivile82 : @Paolo_Bargiggia @juventusfc @acmilan @OfficialASRoma La verità è che tu fijo è de Zaniolo! - DbossVinay1 : RT @_mascalzone_: @asroma @ASRomaEN Campioni? Ma che davero?? Emozionante e storica vittoria della coppa del nonno!!! #Conferenceleague… -

... escono due gialli per proteste sulle quali Di Bello poteva sorvolare (Insigne e). Gestione ... Doppietta stupenda in Georgia: "Spalletti deve riprendersi altrimenti la sua conferma ...Novità importanti su Twitter, direttamente dal profilo del giornalista Paolo, che dopo Napoli - Roma 1 - 1 scrive: Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli ... Pellegrini;(...La Nazionale di Roberto Mancini perde altri due elementi in vista dei prossimi impegni. Moise Kean e Nicolò Zaniolo, indisponibili per le prossime gare, lasceranno nel pomeriggio il raduno di Covercia ...Ma festeggiare con umiltà e spirito critico no Eppure si sentono sul tetto del Mondo al punto tale da rompere i maroni a chiunque. Paolo Bargiggia ha commentato i festeggiamenti in casa Roma della vi ...