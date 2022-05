Xiaomi | una nuova serie di smart TV arriva in Italia con Fire TV integrato

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 30 maggio 2022), una tra le più grandi aziende in commercio, come sappiamo tutti, è spesso innovativa nel settorephone,home ed elettrodomestici. Lo ha dimostrato anche nell’ultimo periodo, aprendo vari store income quella a Roma o l’ultimissimo in Calabria. Proprio oggiha rilasciato grazie alla collaborazione con Amazon unaline-up diL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Amazon 4KTV: antenna HDTV gratuita, TV in diretta per tutta la vita.TV 4K Max di Amazon: trasformare la propria TV in unaTV con pochi euro Moneta Virtuale, Bitcoin supera Netflix e PayPal: valore di Mercato ...