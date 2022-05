Xiaomi lancia il primo Smart TV con Fire TV OS in Italia. A partire da 339 euro (Di lunedì 30 maggio 2022) Tre modelli da 43, 50 e 55 pollici, con schermo 4K e HDR, ma soprattutto piattaforma Fire Tv OS. Xiaomi TV F2 è la prima serie di televisori a integrare la piattaforma Amazon ad arrivare in Italia. Molto aggressivi i prezzi fin dal lancio, a partire da 339 euro.... Leggi su dday (Di lunedì 30 maggio 2022) Tre modelli da 43, 50 e 55 pollici, con schermo 4K e HDR, ma soprattutto piattaformaTv OS.TV F2 è la prima serie di televisori a integrare la piattaforma Amazon ad arrivare in. Molto aggressivi i prezzi fin dal lancio, ada 339....

