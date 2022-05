X Factor: come anticipato da TvZoom, condurrà Francesca Michielin (Di lunedì 30 maggio 2022) X Factor Italia dal 4 giugno le audizioni a Milano come anticipato da TvZoom settimana scorsa, Francesca Michielin è la nuova conduttrice di X Factor Italia, a dieci anni esatti dalla sua vittoria nel talent show di Sky, quando aveva solo 16 anni. Michielin è stata recentemente testimonial per la pay tv nella campagna green a cui Sky Italia tiene molto, Effetto terra, come valore fondante dell’azienda, e in quell’occasione ha dimostrato di avere le capacità di conduzione. Poi, certo, la diretta dei live in autunno è tutt’altra cosa, ma la cantante avrà tempo di prendere confidenza con il format. come avevamo detto, il “clan Fedez” è davvero nutrito nella prossima edizione di X Factor, perché in ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 30 maggio 2022) XItalia dal 4 giugno le audizioni a Milanodasettimana scorsa,è la nuova conduttrice di XItalia, a dieci anni esatti dalla sua vittoria nel talent show di Sky, quando aveva solo 16 anni.è stata recentemente testimonial per la pay tv nella campagna green a cui Sky Italia tiene molto, Effetto terra,valore fondante dell’azienda, e in quell’occasione ha dimostrato di avere le capacità di conduzione. Poi, certo, la diretta dei live in autunno è tutt’altra cosa, ma la cantante avrà tempo di prendere confidenza con il format.avevamo detto, il “clan Fedez” è davvero nutrito nella prossima edizione di X, perché in ...

