Vrioni capocannoniere in Austria: ora vice Vlahovic o cessione? La Juve valuta (Di lunedì 30 maggio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 30 maggio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Advertising

JuventusFCYouth : #Vrioni, in questa stagione in prestito al WSG Tirol, con 19 gol si è laureato capocannoniere, al pari di Karim Ade… - Gazzetta_it : #Vrioni torna alla #Juve dopo il titolo di capocannoniere in Austria: sarà lui il vice #Vlahovic? #calciomercato - CalcioOggi : Juve, Vrioni torna dopo il titolo di capocannoniere in Austria: sarà lui il vice Vlahovic? - La Gazzetta dello Sport - rudylarossa : RT @Pasky973: Chi è #Vrioni in rientro alla #juventus? Attaccante albanese di 23 anni. Nel 2019 ha giocato nella nostra Under23. Nella bun… - nyepez : RT @Gazzetta_it: #Vrioni torna alla #Juve dopo il titolo di capocannoniere in Austria: sarà lui il vice #Vlahovic? #calciomercato https://t… -